viernes, 19 de septiembre de 2025

Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una cuadra que está siendo pavimentada

 

Aporte de lectores.

Una vecina compartí un video de cómo se inundó su cuadra por el temporal de este 19 de septiembre de 2025 en la ciudad de chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Se trata de Juan Manuel de Rosas entre Garay y Pringles.

En el lugar se está llevando a cabo una obra de pavimentación. 



