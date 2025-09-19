- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Elena Bravo, 16 de septiembre
- Susana Beatriz Mendoza, 16 de septiembre
.
