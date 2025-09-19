Accidente en la ruta 7 cerca de Chacabuco

Esta mañana. Policía, ambulancia y bomberos respondieron ante la emergencia.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ruta 7, en medio de la tormenta.
Participaron una camioneta y un utilitario. Al parecer se rozaron y hubo un despiste.
Una persona requirió atención médica. Quedó dentro del utilitario mientras el vehículo sufrió una pérdida de gas. Quedó en la banquina inundada.
Se pidió asistencia del SAME y de los Bomberos.
Ocurrió en el kilómetro 194.
Finalmente la persona que guiaba el utilitario no requirió de la ayuda de los bomberos para salir del rodado.
