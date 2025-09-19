Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una avenida

Esta mañana.
Un vecino compartido con Chacabuquero Cómo se inundó la avenida Solís a raíz de la lluvia fuerte de este 19 de septiembre de 2025.
Volver a Chacabuquero.
Las imágenes fueron registradas a la altura de la intersección con la calle de Moreno.
Tanto en este punto como en otros lugares de Chacabuco quedaron algunos autos varados por el agua.
