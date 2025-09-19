Mix: Terminará la bandera de Palestina - Reclaman paritarias - DNI

Breves de Chacabuco.
Bandera. Un vecino, llamado Julio, anunció que continuará pintando el mural en solidaridad con el pueblo palestino en una pared de Entre Ríos y Moreno.
Volver a Chacabuquero.
Días atrás debió retirarse cuando recién había pintado parte de la bandera de Palestina porque la Policía lo fue a ver ante una denuncia de otro vecino.
"El arte no es delito", sostuvo Julio en sus redes sociales.
Paritarias. La Asociación Trabajadores del Estado volvió a pedir a la Intendencia por nota que se reabra la paritaria municipal. El sindicato quiere negociar un aumento de sueldo y el pago de una suma no remunerativa para los empleados de la Comuna.
DNI. Este lunes 22 y martes 23 de septiembre, de 10:00 a 15:00 horas, se llevará adelante un nuevo Operativo de Documentación en dos puntos de nuestra ciudad. En esta oportunidad, el día lunes la jornada se realizará en la Plazoleta del Correo, en calle Primera Junta entre Alberti y Zapiola; mientras que el día martes será en la Sociedad de Fomento del Barrio Rivadavia, ubicado en calle Rivadavia y Juan Manuel de Rosas.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Pedido al intendente de Chacabuco tras la tormenta
- Choque en uno de los accesos a Chacabuco
- Tormenta en Chacabuco: Nuevo video, Registro de lluvia, Eventos suspendidos y lo que viene
- Choque ante una escuela de Chacabuco
- Temporal en Chacabuco: Despiste en la ruta - Quejas en los barrios
- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una avenida
- Temporal en Chacabuco: Video: se inundó una cuadra que está siendo pavimentada
- Accidente en la ruta 7 cerca de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se extendió una de las alertas Meteorológicas para Chacabuco y la zona
- Principio de incendio en un auto en Chacabuco
- Evitaron un robo en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Policiales de Chacabuco: Robo en un barrio - Mujer agredida
- Alerta sobre estafa con falso “Bono Mujer”
- Quedó ruedas arriba en la autopista entre Chacabuco y Junín
- Medida de no acercamiento entre dos vecinos de Chacabuco
- Chacabuco para Todos II: firmaron contrato con otro sindicato
- Policía: se aceptan personas tatuadas pero con condiciones
- Choque en la mañana de Chacabuco
- Buscan la documentación que se extravió en un accidente en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco
- Una mujer fue trasladada al Hospital desde un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario