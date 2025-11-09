Un auto chocó con una columna en Chacabuco

Madrugada. También hubo un accidente en la rotonda.
Un auto BMW chocó con una columna de iluminación esta madrugada.
Según los vecinos del lugar del impacto, en el rodado iban dos personas que fueron trasladadas en ambulancia al Hospital municipal.
Ocurrió en Espora e Hipólito Yrigoyen.
También hubo un accidente de tránsito en inmediaciones de la rotonda de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen.
A raíz de esta situación, un motociclista fue trasladado en ambulancia al Hospital.
Otro motociclista arribó por sus propios medios al nosocomio para recibir atención médica.
