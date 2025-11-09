domingo, 9 de noviembre de 2025

Un auto chocó con una columna en Chacabuco

Un auto choca con una columna de iluminacion Chacabuco

Madrugada. También hubo un accidente en la rotonda.

Un auto BMW chocó con una columna de iluminación esta madrugada.



Volver a Chacabuquero.

Mini fletes Elias Chacabuco
Minifletes Elias

Según los vecinos del lugar del impacto, en el rodado iban dos personas que fueron trasladadas en ambulancia al Hospital municipal.

Ocurrió en Espora e Hipólito Yrigoyen.

Ministerio Presencia de Dios Chacabuco
Ministerio Presencia de Dios

También hubo un accidente de tránsito en inmediaciones de la rotonda de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen.


Choque en Espora


A raíz de esta situación, un motociclista fue trasladado en ambulancia al Hospital.

Otro motociclista arribó por sus propios medios al nosocomio para recibir atención médica.

Carnicería El corte perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Choque con lesionados en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Motos y auto retenidos en Chacabuco

- Necrológicas I

- Choque en la noche de Chacabuco

- Inscriben en un programa para iniciarse en la apicultura

- Se volvió a suspender una actividad organizada por la Municipalidad de Chacabuco

- Un demorado en la madrugada de Chacabuco 

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Caballo muerto, potrillo moribundo y barrera trabada en Chacabuco

- Un detenido por robo con arma blanca en el partido de Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)