Situación de la beba internada fuera de Chacabuco

Sigue la cadena de oración.
La beba de Chacabuco recién nacida continuará internada en La Plata.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de Amparo, hija de Mia Ojeda y Matías Castillo.
La pequeña seguirá en la terapia pediátrica dado que debe aumentar de peso para poder ser operada.
Por otro lado, la madre también fue internada por un problema de salud.
Es por esto que la familia ha renovado el pedido de cadenas de oración entre la comunidad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se supo la cantidad de hectáreas de Chacabuco que están bajo el agua
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tránsito: retuvieron el auto del choque y motos con escape ruidoso en Chacabuco
- Un auto chocó con una columna en Chacabuco
- Choque con lesionados en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Motos y auto retenidos en Chacabuco
- Choque en la noche de Chacabuco
- Inscriben en un programa para iniciarse en la apicultura
- Se volvió a suspender una actividad organizada por la Municipalidad de Chacabuco
- Un demorado en la madrugada de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Caballo muerto, potrillo moribundo y barrera trabada en Chacabuco
- Un detenido por robo con arma blanca en el partido de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario