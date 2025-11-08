sábado, 8 de noviembre de 2025

Se volvió a suspender una actividad organizada por la Municipalidad de Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

Se suspendió nuevamente una actividad organizada por la Municipalidad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se trata del senderismo a OHiggins.

La anterior postergación se debió a que no funcionaría el servicio se trenes de pasajeros el día en que se tenía que volver a Chacabuco.

Ahora la razón de la suspensión es que las lluvias han llevado a que se acumule agua en el camino a la localidad y no se puede modificar el trazado por el seguro.

La nueva fecha es el 15 de noviembre.

Canoas. El 16 de noviembre desde las 9.00 se llevará a cabo en la Laguna de Rocha el segundo encuentro de canotaje organizado por la Dirección de Deportes.

La inscripción cuesta 10.000 pesos.


