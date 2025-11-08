Se volvió a suspender una actividad organizada por la Municipalidad de Chacabuco

Para tener en cuenta.
Se suspendió nuevamente una actividad organizada por la Municipalidad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata del senderismo a OHiggins.
La anterior postergación se debió a que no funcionaría el servicio se trenes de pasajeros el día en que se tenía que volver a Chacabuco.
Ahora la razón de la suspensión es que las lluvias han llevado a que se acumule agua en el camino a la localidad y no se puede modificar el trazado por el seguro.
La nueva fecha es el 15 de noviembre.
Canoas. El 16 de noviembre desde las 9.00 se llevará a cabo en la Laguna de Rocha el segundo encuentro de canotaje organizado por la Dirección de Deportes.
La inscripción cuesta 10.000 pesos.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Un demorado en la madrugada de Chacabuco
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Caballo muerto, potrillo moribundo y barrera trabada en Chacabuco
- Un detenido por robo con arma blanca en el partido de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Tránsito: retuvieron un vehículo tras un choque en Chacabuco
- Schmidt: "No soy el que embiste"
- Video: Así fue la entrevista en Canal 13 a los padres de Stephanie
- Misa por un sacerdote que pasó por Chacabuco y fue asesinado
- "Hace 2 días que no tenemos luz en esta zona de Chacabuco"
- Tareas de Servicios Públicos
- "Alerta por estafas telefónicas y de correo electrónico en Chacabuco"
- Resultado del último operativo de tránsito en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario