Resultado del último operativo de tránsito en Chacabuco

El Área de Tránsito de la Municipalidad realizó controles en la ciudad de Chacabuco.
En un operativo de prevención en conjunto con la Policía Comunal sobre Saavedra y 25 de Mayo, y Pueyrredón y Alem se retuvieron 3 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y 3 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.
