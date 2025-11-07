viernes, 7 de noviembre de 2025

Resultado del último operativo de tránsito en Chacabuco


Detalles

El Área de Tránsito de la Municipalidad realizó controles en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Mini fletes Elias Chacabuco
Minifletes Elias

En un operativo de prevención en conjunto con la Policía Comunal sobre Saavedra y 25 de Mayo, y Pueyrredón y Alem se retuvieron 3 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y 3 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.

Ipplis heladería Chacabuco
Heladería  Ipplis

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Necrológicas I

- Robo en una vivienda

Todavía se habla de esto:

- ATE: "La lucha dio resultado en Chacabuco"

- Así es el acuerdo por el aumento de sueldo de los empleados municipales de Chacabuco

- Cadena de oración por una beba de Chacabuco

"El caso de Stephanie llega a un canal nacional"

- Vecina cuestiona la instalación de una fundición en Chacabuco 

- Necrológicas I

- Día sin bancos en Chacabuco

- Secuestraron rodados de dos tipos en los operativos de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)