Un detenido por robo con arma blanca en el partido de Chacabuco

 

Este viernes.

La Policía de Chacabuco detuvo a un sujeto de robar a un vecino en un comercio de Rawson, partido de Chacabuco.



El ladrón le colocó un cuchillo en la garganta a al cliente que estaba en una despensa. Le sustrajo el teléfono celular.

La encargada del comercio se escondió.

El ladrón se dio a la fuga pero tras un operativo de busqueda la Policía de la localidad lo pudo encontrar.

La información fue difundida por Radio Sobrenivel.


