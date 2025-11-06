jueves, 6 de noviembre de 2025

Los Sindicatos y la Municipalidad de Chacabuco firmaron un aumento de sueldo hasta marzo del 2026

 


Casa de la Cultura.

Tras 5 horas de reunión en la Casa de la Cultura los sindicatos y la Municipalidad de Chacabuco llegaron a un acuerdo para establecer un aumento de sueldo hasta marzo del año próximo.



Volver a Chacabuquero.

Este es el detalle:

- Un incremento porcentual del salario básico en noviembre de 2025, del 4% calculado sobre el salario básico del mes de octubre de 2025;

- Un bono no remunerativo para el mes de noviembre de 2025 por la suma de Pesos Cien Mil ($100.000,00);

- Un bono no remunerativo para el mes de diciembre de 2025 por la suma de Pesos Sesenta Mil ($60.000,00);

- Un incremento porcentual del salario básico en el mes de enero de 2026, del 4% calculado sobre el salario básico del mes de noviembre de 2025,

- Un incremento porcentual del salario básico en el mes de febrero de 2026, del 4% calculado sobre el salario básico del mes de enero de 2026;

- Un bono para el mes de febrero de 2026 por la suma de Pesos Sesenta Mil ($60.000,00);

- Un incremento porcentual del salario básico del mes de marzo de 2026, del 2,5% sobre el salario básico del mes de febrero de 2026.-


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- ATE: "La lucha dio resultado en Chacabuco"

- Cadena de oración por una beba de Chacabuco

"El caso de Stephanie llega a un canal nacional"

- Vecina cuestiona la instalación de una fundición en Chacabuco

- Necrológicas I

- Día sin bancos en Chacabuco

- Secuestraron rodados de dos tipos en los operativos de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Detectaron una moto muy particular en un control en Chacabuco

- Video: Devolvieron la vereda de Chacabuco y brindaron una explicación

- Ordenaron bajar un cartel de venta en Chacabuco

- Piden limpieza a responsables de un predio privado de Chacabuco

- Incidente en una estación de servicio de Chacabuco

- Beneficio impositivo para productores rurales de Chacabuco y la zona

- Necrológicas I

- Policiales de Chacabuco:

-Profesor suspendido

- Inquietud por un joven

- Motos y licencias retenidas en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)