Los Sindicatos y la Municipalidad de Chacabuco firmaron un aumento de sueldo hasta marzo del 2026

Casa de la Cultura.
Tras 5 horas de reunión en la Casa de la Cultura los sindicatos y la Municipalidad de Chacabuco llegaron a un acuerdo para establecer un aumento de sueldo hasta marzo del año próximo.
Este es el detalle:
- Un incremento porcentual del salario básico en noviembre de 2025, del 4% calculado sobre el salario básico del mes de octubre de 2025;
- Un bono no remunerativo para el mes de noviembre de 2025 por la suma de Pesos Cien Mil ($100.000,00);
- Un bono no remunerativo para el mes de diciembre de 2025 por la suma de Pesos Sesenta Mil ($60.000,00);
- Un incremento porcentual del salario básico en el mes de enero de 2026, del 4% calculado sobre el salario básico del mes de noviembre de 2025,
- Un incremento porcentual del salario básico en el mes de febrero de 2026, del 4% calculado sobre el salario básico del mes de enero de 2026;
- Un bono para el mes de febrero de 2026 por la suma de Pesos Sesenta Mil ($60.000,00);
- Un incremento porcentual del salario básico del mes de marzo de 2026, del 2,5% sobre el salario básico del mes de febrero de 2026.-
