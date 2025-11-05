Detectaron una moto muy particular en un control en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde fue detectada una moto particular en un control de Tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La Policía tuvo que intervenir en la identificación del vehículo dado que el conductor, de 18 años, presentó resistencia ante los agentes municipales.
La moto era del tipo 110. La momento de cursarse loa números de serie, se reveló que el motor pertenecía a un rodado que tenía vigente una prohibición de circulación.
Por otro lado, se descubrió que el cuadro no figuraba en el Registro Automotor.
Al parecer, era una moto armada o con modificaciones que no se pueden declarar.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Video: Devolvieron la vereda de Chacabuco y brindaron una explicación
- Ordenaron bajar un cartel de venta en Chacabuco
- Piden limpieza a responsables de un predio privado de Chacabuco
- Incidente en una estación de servicio de Chacabuco
- Beneficio impositivo para productores rurales de Chacabuco y la zona
- Motos y licencias retenidas en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Golía firmó dos contratos de obra e hizo un anuncio para Chacabuco
- "En nuestro barrio hay falta de mantenimiento"
- Aspirantes de Policía de la región vinieron a Chacabuco
- Video: se llevaron los materiales de la vereda de Chacabuco
- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Bomberos: Vuelco en la ruta 7
- Hallazgo en una vivienda deshabitada de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario