Aspirantes de Policía de la región vinieron a Chacabuco

Aspirantes a ingresar a la escuela se Policía de la provincia de Buenos Aires llegaron a Chacabuco desde distintos puntos de la zona, este martes.
Fue porque rindieron la primera de las tres partes vinculadas con el acceso a la formación específica para ser agente de la Fuerza de Seguridad.
El examen y entrevista tuvieron lugar en el Centro de Altos Estudios de Chacabuco.
