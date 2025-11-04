martes, 4 de noviembre de 2025

Aspirantes de Policía de la región vinieron a Chacabuco

 


Ingreso.

Aspirantes a ingresar a la escuela se Policía de la provincia de Buenos Aires llegaron a Chacabuco desde distintos puntos de la zona, este martes.



Volver a Chacabuquero.

Fue porque rindieron la primera de las tres partes vinculadas con el acceso a la formación específica para ser agente de la Fuerza de Seguridad.



El examen y entrevista tuvieron lugar en el Centro de Altos Estudios de Chacabuco.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Video: se llevaron los materiales de la vereda de Chacabuco 

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco 

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas I

- Bomberos: Vuelco en la ruta 7

- Hallazgo en una vivienda deshabitada de Chacabuco

- Secuestraron más motos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Novedades en el caso del teléfono robado en Chacabuco

- Video: Le robaron en Chacabuco y una cámara captó algo

- Mix de Chacabuco:

- Cierre del cicloturismo

- Recital bajo techo

- Anteojos para los vecinos

- Vecina asustada se refugió en un negocio de Chacabuco

- Finde: Fiestas en Mom, Junín y una queja en Chacabuco

- Se supo la cantidad de motos retenidas en Chacabuco durante octubre

- Se reanuda la paritaria municipal en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Le robaron

- Necrológicas I

- Un patrullero chocó con una bicicleta: menores hospitalizados

- Retuvieron motos conducidas por menores en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)