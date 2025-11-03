Un patrullero chocó con una bicicleta en Chacabuco

Menores lesionados.
Es los primeros minutos de este día lunes se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Un patrullero de la Comisaría chocó con una bicicleta en la que circulaban dos menores de edad. Estos últimos fueron trasladados al Hospital en ambulancia.
Según los vecinos los menores vivían en cercanías del lugar del siniestro vial.
Los heridos tienen 10 y 15 años. El primero sufrió un golpe en la cabeza. Fue ingresado a la Guardia Pediátrica. El Segundo sufrió algunos golpes y recibió rápidamente el alta de la Guardia general.
Según la familia, los menores habían salido ha hacer unas compras a un kiosco.
Ocurrió en Cervantes y Azcuénaga.
