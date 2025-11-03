Vecina asustada se refugió en un negocio de Chacabuco

Esta tarde. Además, un demorado tras disturbios en un comercio.
Una vecina se refugió esta tarde en una verdulería alegando que dos personas en moto le habían querido robar en la calle.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, los acusados eran una mujer y un varon y llevaban algún tipo de arma con la que amenazaron a la víctima.
La vecina ingresó al negocio para pedir ayuda y el encargado llamó a la Policía.
Ocurrió en inmediaciones de Mendoza y 12 de Febrero.
La moto habría escapado por 12 de Febrero en sentido ascendente.
Demorado. Un sujeto fue demorado por la Policía esta tarde luego de agredir a los agentes que querían contenerlo.
Ocurrió en un kiosco. La encargada había llamado a la policía porque el sujeto estaba molestando en el lugar.
