Más datos del robo en Chacabuco

De noche.

Una vecina dio a conocer que sufrió un robo anoche.



Le sustrajeron del garage de la casa una moto Gilera Smash. Fue abierto un portón que estaba con llave.

Ocurrió en inmediaciones de San Juan y Arce.

La vecina se llama Karina Arce.

Así es la moto:


La Policía fue puesta en conocimiento de la situación.


