lunes, 3 de noviembre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

   

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Mariano Martín Soria. Chacabuco, 29 de octubre de 2025

.



Volver a Chacabuquero

Piscinas Cepeda
RC Piscinas de Roberto Cepeda

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Le robaron

- Necrológicas I

- Un patrullero chocó con una bicicleta: menores hospitalizados

- Retuvieron motos conducidas por menores en Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Queja de una vecina de Chacabuco: "Estoy indignada"

- Muchos heridos en un choque en la autopista 7 

- Se amplió la duración de la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Participaron muchos vecinos en la misa en el cementerio de Chacabuco

- Recorrida por la Fiesta del Juguete Artesanal en Rawson

- Incidentes por un robo en un sector de Chacabuco

- Secuestraron motos y licencias por causar disturbios en Chacabuco

- Cuenta DNI: la fecha del descuento en carnicerías y otros beneficios para Chacabuco y la zona

- Choque en el centro de Chacabuco

- Un demorado en Chacabuco

- Retuvieron motos y licencias en dos puntos de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)