Mix de Chacabuco: Cierre del cicloturismo - Recital bajo techo - Anteojos para los vecinos

Anteojos. El programa “Ver para seguir aprendiendo” llega a Rawson con un operativo de revisación oftalmológica y entrega de anteojos.
Será los días 5 y 6 de octubre desde las 9.30 en la Delegación Municipal de Rawson. Los turnos limitados se conseguirán de manera presencial.
Este dispositivo móvil de salud visual llega a Chacabuco gracias al trabajo articulado con la Fundación Banco Provincia.
Música. Este viernes 7 de noviembre, a las 21:00 horas, la Escuela de Actividades Culturales presentará "Diálogos de Amistad", un espectáculo que propone un encuentro entre dos géneros fundamentales de nuestra identidad musical: el folklore y el tango
Gustavo Hernández (piano y voz) y Pablo Pérez Quevedo (voz) protagonizan esta propuesta donde la música y la poesía se entrelazan para recorrer nuestras raíces, la historia, la geografía y la gente.
Diálogos de Amistad es más que un concierto: es una conversación entre dos artistas y amigos, un espacio donde el juego, el drama, el humor y la magia se combinan en un viaje poético a través del acervo popular argentino.
Entrada: 8.000 pesos.
Cicloturismo. Este domingo 9 de noviembre se llevará a cabo del cierre anual del programa Uniendo Escuelas con cicloturismo.
Se partirá a las 9.30 desde el Parque Recreativo con un recorrido de 30 kilómetros. El regreso estimado será las 12.00 al parque con un almuerzo y show musical.
Este año, las escuelas que formaron parte del proyecto están vendiendo una tarjeta a 8.000 pesos, que incluye: Choripán, Gaseosa y Fruta
Todo lo recaudado será destinado a la compra de materiales didácticos y deportivos para las escuelas participantes, de esta y anteriores ediciones.
