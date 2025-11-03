Video: Le robaron en Chacabuco y una cámara captó algo

En las calles de la ciudad.
Un vecino compartido un video captado por una cámara de seguridad con Chacabuquero dado que al hermano le sustrajeron pertenencias del interior de un utilitario.
Según el vecino la situación ocurrió hoy en la calle Espora, afuera de un comercio.
Al hermano le robaron un teléfono IPhone 11.
El equipo fue rastreado a través de GPS pero en la vivienda señalada el morador dijo que no lo tenía.
