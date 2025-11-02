Se amplió la duración de la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El servicio meteorológico nacional amplió la duración de la alerta meteorológica emitida para el día martes por tormentas fuertes.
Volver a Chacabuquero.
Ahora el fenómeno podría darse entre las 00.00 y las 12.00 del mencionado día. O sea, l madrugada y la mañana.
Según el pronóstico podría comenzar a llover en la noche del lunes y continuar hasta la tarde del martes.
La alerta amarilla alcanza a los siguientes distintos: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
