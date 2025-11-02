domingo, 2 de noviembre de 2025

Se amplió la duración de la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El servicio meteorológico nacional amplió la duración de la alerta meteorológica emitida para el día martes por tormentas fuertes. 



Volver a Chacabuquero.

Ahora el fenómeno podría darse entre las 00.00 y las 12.00 del mencionado día. O sea, l madrugada y la mañana.

Según el pronóstico podría comenzar a llover en la noche del lunes y continuar hasta la tarde del martes.

La alerta amarilla alcanza a los siguientes distintos: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Participaron muchos vecinos en la misa en el cementerio de Chacabuco

- Recorrida por la Fiesta del Juguete Artesanal en Rawson

- Incidentes por un robo en un sector de Chacabuco

- Secuestraron motos y licencias por causar disturbios en Chacabuco

- Cuenta DNI: la fecha del descuento en carnicerías y otros beneficios para Chacabuco y la zona

- Choque en el centro de Chacabuco

- Un demorado en Chacabuco

- Retuvieron motos y licencias en dos puntos de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Motociclista accidentado en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas III

- Alerta Meteorológica en comienzo del mes para Chacabuco y la zona

- Mix de Chacabuco:

- Incendio real

- Reunión religiosa

- Inauguran un Museo 

- Necrológicas 

- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco con problemas de salud

- Necrológicas I

- Cortes programados de energía en Chacabuco

- Hubo operativo en este lugar problemático de Chacabuco

- Queja de vecino de Chacabuco: "Es un quilombo insufrible"

- Secuestraron un auto, motos y licencias en Chacabuco

on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)