Cortes programados de energía en Chacabuco

Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco linitada informó que este sábado 1 de noviembre de 2025, se efectuarán cortes de energía eléctrica.
Volver a Chacabuquero.
Corte 1. Alimentador Nº 4, desde las 11.30 hasta las 12.00 afectando las zonas delimitadas por las siguientes calles:
• Avda. Solis, Villegas, Cerrito y Moreno
• Tucuman, Soler, Vias del Ferrocarril, Dean Funes, L.N. Alem, Av. Peron y Maipu
• Así como también los barrios FO.NA.VI. y Liga Amas de Casa
Corte 2. Subestación Nº 71, desde las 11.30 hasta las 12.00 afectando la zona delimitada por las siguientes calles:
• Maipú, Tucumán, San Lorenzo, Av, Lamadrid, Pueyrredón, Alvear.
Corte 3. Rawson, Castilla y zona rural, de 8.00 a 12.00 por tareas de mantenimiento en la línea de 33kv.
Estos cortes se suspenden por lluvia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco con problemas de salud
- Hubo operativo en este lugar problemático de Chacabuco
- Queja de vecino de Chacabuco: "Es un quilombo insufrible"
- Secuestraron un auto, motos y licencias en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Docente de Chacabuco detenido por la Policía
- Daño en un negocio de Chacabuco
- "Soy jubilada: necesito dinero para comida y pagar los servicios"
- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco
- Pelea en movimiento por las calles de Chacabuco
- Seminario de Boina de Fieltro
- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más
- Secuestraron motos, autos y licencias de conducir en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario