sábado, 1 de noviembre de 2025

Cortes programados de energía en Chacabuco

 


Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco linitada informó que este sábado 1 de noviembre de 2025, se efectuarán cortes de energía eléctrica.



Corte 1. Alimentador Nº 4,   desde las 11.30 hasta las 12.00 afectando las zonas delimitadas por las siguientes calles:

• Avda. Solis, Villegas, Cerrito y Moreno

• Tucuman, Soler, Vias del Ferrocarril, Dean Funes, L.N. Alem, Av. Peron y Maipu

• Así como también los barrios FO.NA.VI. y Liga Amas de Casa

Corte 2. Subestación Nº 71,  desde las 11.30 hasta las 12.00 afectando la zona delimitada por las siguientes calles:

• Maipú, Tucumán, San Lorenzo, Av, Lamadrid, Pueyrredón, Alvear.


Corte 3. Rawson, Castilla y zona rural, de 8.00 a 12.00 por tareas de mantenimiento en la línea de 33kv.


Estos cortes se suspenden por lluvia.


