sábado, 1 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco III

  Que en paz descanse: Silvia 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

 -  Silvia Elvira Marengo de Suárez. Falleció a los 76 años. Casa de duelo: Perón 88.




