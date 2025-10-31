Mix de Chacabuco: Celebración en el centro - Proyectos de Daletto - Seminario de Boina de Fieltro

Breves.
Celebración. Esta tarde en la plaza San Martín se celebrará el Día de las Iglesias Evangélicas.
Desde las 19 30 habrá un recital de Enmascarados en el marco de la iniciativa "Nunca más sólo" del Ministerio Impacto de Fe.
A las 20.00 habrá una adoración pública.
Daletto. Sesionó la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y se dio visto bueno a 3 proyectos prestados por el legislador de Chacabuco Marcelo Daletto.
La primera de ellas declara de Interés Histórico incorporado al patrimonio cultural al templo de la iglesia evangélica metodista argentina de la ciudad de Chacabuco; la siguiente declara Personalidad Destacada del deporte post mortem a Carlos Timoteo Griguol; mientras que la última declara Personalidad Destacada del deporte, a Paula Belén Pareto, en los términos del artículo 5º de la ley 14622.
Boina. El Centro de Educación Agraria 29 de Rawson organiza una exposición el 8 de noviembre de 2025 en el kilómetro 147 de la ruta 51.
Habrá exposición y venta de productos artesanales, presentación de proyectos y varias masterclass.
Habrá un seminario de confección de boina de fieltro con lana de oveja. Tiene un costo de 15.000 pesos. Los interesados se pueden inscribir llamando al 2364642195
El CEA es el que organiza todos los años la fiesta del alfajor artesanal de Rawson.
