miércoles, 29 de octubre de 2025

Volvieron a retener licencias de conducir en Chacabuco

 


Detalles.

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio cuenta de las actividades realizadas este miércoles.



Volver a Chacabuquero.

En un operativo de prevención en conjunto con policía comunal en Vieytes y Corrientes y  Solís y Olavarría se retuvieron tres motocicletas y tres licencias de conducir por circular sin documentación reglamentaria



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Queja de vecina de Chacabuco: "No es lugar para una cancha"

- Necrológicas II

- Los ganadores de la rifa del Hogar Miguel Gil de Chacabuco

- Una empresa de Chacabuco cambió su estructura jurídica

- Anuncian cambios en la App móvil de Estacionamiento Medido en Chacabuco

- Necrológicas I

- Más datos sobre la motociclista accidentada en la ciudad de Chacabuco

- El domingo no habrá tren de pasajeros entre Chacabuco y Retiro

- Retuvieron muchas motos y algunos autos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Hondo pesar en Chacabuco por un fallecimiento

- Estas son todas las carreras terciarias y universitarias que se podrán cursar en Chacabuco

- Escape de gas en un barrio de Chacabuco

- Venden rifa para pagar la costosa operación de un vecino de Chacabuco sin recursos

- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal

- Principio de incendió en el centro de Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Le robaron la moto

- Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)