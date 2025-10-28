martes, 28 de octubre de 2025

Venden rifa para pagar la costosa operación de un vecino de Chacabuco sin recursos

 

Solidaridad.

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para contar el caso de su padre, quien debe ser sometido a una costosa operación por un problema cardíaco.



Deben realizarle un by pass y colocarle stents. Debe reunir 3.000.000 de pesos.

El vecino se llama Alberto Spíndola y le dicen Pilcha. Tiene 62 años. Sufre de diabetes y le han tenido que amputar un dedo de un pie por complicaciones con esta enfermedad.

Cobraba una pensión pero hace 2 meses la Anses se la quitó.

El premio de la rifa es un lechón con vino y pan. Cada número cuesta 5.000 pesos.

Quien quiera colaborar que llame al 2352443679.



