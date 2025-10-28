Venden rifa para pagar la costosa operación de un vecino de Chacabuco sin recursos

Solidaridad.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para contar el caso de su padre, quien debe ser sometido a una costosa operación por un problema cardíaco.
Volver a Chacabuquero.
Deben realizarle un by pass y colocarle stents. Debe reunir 3.000.000 de pesos.
El vecino se llama Alberto Spíndola y le dicen Pilcha. Tiene 62 años. Sufre de diabetes y le han tenido que amputar un dedo de un pie por complicaciones con esta enfermedad.
Cobraba una pensión pero hace 2 meses la Anses se la quitó.
El premio de la rifa es un lechón con vino y pan. Cada número cuesta 5.000 pesos.
Quien quiera colaborar que llame al 2352443679.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal
- Principio de incendió en el centro de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Retuvieron licencias de conducir en Chacabuco
- Finde: Fiestas en Rawson, Junín, Bragado y globos en Mercedes
- Nuevo aumento en el pasaje de colectivo entre Chacabuco y Buenos Aires
- Accidentada en la tarde de Chacabuco
- "Estoy contenta de haber ganado en Chacabuco"
- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco
Elecciones: datos oficiales de Chacabuco
- Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario