Nuevo aumento en el pasaje de colectivo entre Chacabuco y Buenos Aires

Para tener en cuenta.
Se siguen ajustando los precios de los distintos servicios de colectivo entre Chacabuco y Buenos Aires.
Hasta hace unos días el boleto más barato en coche semicama costaba 17.000 pesos en Condor Estella y Flecha Bus. Ahora el valor es de 18.500 pesos.
También el semicama en ciertos horarios se puede conseguir a 20.500 pesos.
El servicio tipo cama cuesta 28.000 pesos.
Los pasajes semicama y cama a Junín cuestan 7.000 y 9.000 pesos respectivamente en las citadas empresas.
