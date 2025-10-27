lunes, 27 de octubre de 2025

Nuevo aumento en el pasaje de colectivo entre Chacabuco y Buenos Aires

 

Para tener en cuenta.

Se siguen ajustando los precios de los distintos servicios de colectivo entre Chacabuco y Buenos Aires.



Hasta hace unos días el boleto más barato en coche semicama costaba 17.000 pesos en Condor Estella y Flecha Bus. Ahora el valor es de 18.500 pesos.

También el semicama en ciertos horarios se puede conseguir a 20.500 pesos.

El servicio tipo cama cuesta 28.000 pesos.

Los pasajes semicama y cama a Junín cuestan 7.000 y 9.000 pesos respectivamente en las citadas empresas.


