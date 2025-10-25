sábado, 25 de octubre de 2025

Secuestraron motos y Labraron actas en Chacabuco

Tránsito.

El área de Transito dio a conocer detalles de las actividades desarrolladas en las últimas horas.



En un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre Solís y Alberdi y Saavedra y Almirante Brown se retuvieron motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.

Se labraron actas de infracción por estacionar en la Ciclovía.


