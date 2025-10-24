Que en paz descanse: Élida
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Élida Noemí Dattoli de Chaves. Falleció a los 66 años. Casa de duelo: Andrés de Vera 383. Sepelio a las 16.30
Participan en su fallecimiento la familia de Francisco Trotta, Transportes Cemankar S.A. y Transnoba
