viernes, 24 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Élida

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

  - Élida Noemí Dattoli de Chaves. Falleció a los 66 años. Casa de duelo: Andrés de Vera 383. Sepelio a las 16.30

 Participan en su fallecimiento la familia de Francisco Trotta, Transportes Cemankar S.A. y Transnoba




