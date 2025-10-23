jueves, 23 de octubre de 2025

Pide que limpien un lote de Chacabuco ante la aparición de serpientes

Vecina.

Una vecina se comunicó con Chacabuquero para mostrar las víboras que salieron de un lote con hierba crecida.



Volver a Chacabuquero.

"Queríamos hacer un pedido de limpieza a la Municipalidad o si tiene dueño, por favor, para que lo limpien ya que en el barrio hay niños y animales y tampoco es justo que se nos estén metiendo dentro de las casas las serpientes", comentó.

El lote está ubicado en Etchegaray entre Garay y Pringles.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Chacabuco ya tiene una calle llamada "Diego Maradona"

- Necrológicas I

- Piden una silla de ruedas para un niño de Chacabuco

- Choque con una persona trasladada al Hospital de Chacabuco

- Accidente en el mediodía de Chacabuco

- Concurso de precios para la venta de un camión en Chacabuco

- Los bomberos de Chacabuco corren de noche

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Tránsito: retuvieron motos y un auto en operativos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Vecino agredido en un barrio de Chacabuco

- Se recibió de abogado en el Centro de Altos Estudios de Chacabuco

- Accidente de tránsito en el acceso a Chacabuco

- Suman una alerta meteorológica naranja para Chacabuco y la zona

- El Sindicato de Trabajadores Municipales se declaró en Alerta y Movilización en Chacabuco

- Puesta en marcha de un molino harinero de sorgo en Chacabuco

- Vecino demorado por la Policía en la zona céntrica de Chacabuco

- Vecina de Chacabuco necesita 1.500.000 de pesos para una operación

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- "UPCN Chacabuco repudia la insensibilidad del Ejecutivo Municipal de Chacabuco"

- Ladrón suelto en un barrio de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Tránsito: retuvieron motos y un auto en Chacabuco

- "Paro en la Municipalidad de Chacabuco"




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)