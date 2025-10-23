jueves, 23 de octubre de 2025

Piden una silla de ruedas para un niño de Chacabuco

 


Pedido a la comunidad.

La familia de un niño está pidiendo ayuda a la comunidad para poder conseguir una silla de ruedas plegable.



El chico tiene 4 años y fue recientemente operado tras sufrir una fractura en una pierna.

Se llama Valentín Tisera y es de Cucha Cucha.

Quien pueda ayudar a la familia debe comunicarse con el 2352522335 o el 2352558914


