Piden una silla de ruedas para un niño de Chacabuco

Pedido a la comunidad.
La familia de un niño está pidiendo ayuda a la comunidad para poder conseguir una silla de ruedas plegable.
Volver a Chacabuquero.
El chico tiene 4 años y fue recientemente operado tras sufrir una fractura en una pierna.
Se llama Valentín Tisera y es de Cucha Cucha.
Quien pueda ayudar a la familia debe comunicarse con el 2352522335 o el 2352558914
