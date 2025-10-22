miércoles, 22 de octubre de 2025

Tránsito: retuvieron motos y un auto en Chacabuco

 


Operativos 

Otro día con controles del Área de Tránsito ha pasado en Chacabuco.



En un operativo de prevención en conjunto con la Policía comunal en Brandsen y Rivadavia, Garay y San Luis, Garay y Santiago del Estero se retuvieron un automóvil y motocicletas por circular sin documentación reglamentaria.

En recorrido de móviles y motos de Tránsito en conjunto con policía comunal se retuvo una motocicleta estacionada con escape antirreglamentario.

También se labró un acta de infracción por sacar ramas a la vía pública en día no permitido.


