"Pedimos que se haga responsable a la otra parte"

Nota pedida.
A la Sra. Jueza. Marisa Muñoz Saggese
Nos Dirigimos a usted con profundo dolor como Padres de Sthepanie Fonseca , quien perdió la vida en un Siniestro Vial ocurrido el día 16 de Febrero de 2025, a causa de la imprudencia de una persona que se encontraba inhabilitada para conducir.
Somos conscientes de que nuestra hija también cometió una infracción, pero su error lo pagó con lo más valioso que tenía: su vida. Por eso, con todo respeto, solicitamos que se haga responsable a la otra parte por las acciones que agravaron el resultado fatal: el abandono de persona en el lugar del hecho (agravante), la fuga inmediata para evitar la prueba de alcoholemia, la falta de identificación en el lugar, y la violación de la medida que le impedía conducir. Consideramos que estos hechos no sólo muestran una negligencia grave, sino una conducta dolosa que debe ser debidamente valorada por la justicia.
Confíamos en su compromiso con la verdad y en que se tomarán las medidas necesarias para esclarecer los hechos y aplicar la responsabilidad que corresponda. Nuestro único pedido es que se valore la vida de nuestra hija y el sufrimiento irreparable que este hecho causó a nuestra familia, para que tragedias como esta no se repitan.
Agradecemos profundamente su tiempo, su atención y la sensibilidad con la que pueda considerar este caso.
Atentamente,
Lorena Paola Albornoz
DNI 30772779
Raúl Javier Fonseca
DNI: 26492181
