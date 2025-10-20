lunes, 20 de octubre de 2025

Más datos sobre el accidente en la tarde de Chacabuco

 


Una mujer lesionada.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Participaron una bicicleta y una moto. 

La mujer que iba en la bicicleta cayó al pavimento y sufrió algunos golpes por lo que requirió asistencia de personal médico. 

Fue trasladada al Hospital por el SAME. 

La accidentada se llama Ana María Montes y tiene 64 años.

La moto era guiada por Marcela Fernández de 42 años.

Ocurrió en Avenida Perón entre Pellegrini y Quintana.


