Más datos sobre el accidente en la tarde de Chacabuco

Una mujer lesionada.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Participaron una bicicleta y una moto.
La mujer que iba en la bicicleta cayó al pavimento y sufrió algunos golpes por lo que requirió asistencia de personal médico.
Fue trasladada al Hospital por el SAME.
La accidentada se llama Ana María Montes y tiene 64 años.
La moto era guiada por Marcela Fernández de 42 años.
Ocurrió en Avenida Perón entre Pellegrini y Quintana.
