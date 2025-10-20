Dos candidatos nacionales visitan Chacabuco

Este martes.
Este martes dos candidatos a diputados nacionales visitarán Chacabuco.
Esto ocurre a menos de una semana para la elecciones legislativas en Argentina.
Volver a Chacabuquero.
Néstor Pitrola, del Frente se Izquierda será recibido por militantes en el Centro Los Marinos.
A las 13.00 brindará una conferencia de prensa.
Por otro lado, a las 15.30 arribará a Chacabuco Jimena López, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. Será recibida por el intendente Rubén Darío Golía en su despacho y luego de hablar con los medios de comunicación locales, realizarán una recorrida por una obra de pavimentación.
