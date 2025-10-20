lunes, 20 de octubre de 2025

Dos candidatos nacionales visitan Chacabuco

 


Este martes.

Este martes dos candidatos a diputados nacionales visitarán Chacabuco.

Esto ocurre a menos de una semana para la elecciones legislativas en Argentina.



Volver a Chacabuquero.

Néstor Pitrola, del Frente se Izquierda será recibido por militantes en el Centro Los Marinos.

A las 13.00 brindará una conferencia de prensa.

Por otro lado, a las 15.30 arribará a Chacabuco Jimena López, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria. Será recibida por el intendente Rubén Darío Golía en su despacho y luego de hablar con los medios de comunicación locales, realizarán una recorrida por una obra de pavimentación.

