domingo, 19 de octubre de 2025

Retuvieron motos conducidas por menores en Chacabuco


Detalles.

 El Área de Tránsito de la Municipalidad dio a conocer más actividades realizadas este domingo.



En un operativo en conjunto con Policía comunal sobre calle Av Miguel Gil y La Rioja, Av Arenales y 12 de Febrero, Av Saavedra entré 25 de Mayo y Pueyrredón se retuvieron motocicletas conducidas por menores de edad y falta de documentación.


