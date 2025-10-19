Accidente en el centro de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Un motociclista cayó el pavimento en Pueyrredón entre San Juan y Reconquista.
Debió ser trasladado al Hospital en ambulancia
