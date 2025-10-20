lunes, 20 de octubre de 2025

Vecina de Chacabuco pensó que le ofrecían trabajo pero era algo mucho peor

  

Pide ayuda.

Una vecina le contó a Chacabuquero la experiencia que vivió horas atrás cuando pensó que le estaban ofreciendo un trabajo. La derivación del caso no tiene freno.



"Me llamaron diciendo que eran de una empresa para cuidar a una señora y en realidad me hackearon el WhatsApp", comentó  Verónica Barrera 

Un contacto de Barrera se vuelve víctima 


"Ahora están pidiendo plata a mí nombre", agregó, "hago pública esta situación para que la gente esté atenta por si los llaman para ofrecerle trabajo".

La cuenta hackeada estaría agendada en los teléfonos con el número 1132997111.


