domingo, 19 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco III

 Que en paz descanse: Elena.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

   - Elena Siomara Gil viuda de Russo "Negra". Falleció a los 89 años. Casa de duelo: Mitre 406. Funeral hasta las 22.00.




Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD





Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas II

- Vota la colectividad boliviana en Chacabuco

- Accidente en la tarde de Chacabuco

- Oficial: Cayeron las ventas por el Día de la Madre en Argentina 

- Retuvieron motos en el operativo nocturno en Chacabuco

- Necrológicas I del domingo

- Incidentes temprano en Chacabuco

- Necrológicas I del sábado

Todavía se habla de esto:

- Hallazgo en una ruta de Chacabuco

- Sirena de bomberos: principio de incendio en un auto 

- Otro accidente con fuga en Chacabuco

- Motociclista accidentado en la ciudad de Chacabuco

- Chacabuco termina la final de los Juegos con mucho oro, plata y bronce

- Demoraron a un vecino este mediodía en Chacabuco

- Retuvieron motos por disturbios en Chacabuco 

- Choque y fuga temprano

Más datos sobre la salida de bomberos


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)