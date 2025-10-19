Más datos del.accidente en la tarde de Chacabuco

domingo, 19 de octubre de 2025

Una persona fue hospitalizada. 

Este domingo por la tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco 



Participan al mismo dos motos. 

Una persona de sexo femenino fue trasladada al hospital en ambulancia. Se llama Maitén Tiseira y tiene 21 años.

El conductor de la otra moto fue trasladado en forma particular al nosocomio dado que la madre la recomendó que recibiera atención médica. Se llama Axel Digiácomo y tiene 22 años.

Ocurrió en Liniers y Duberty.

