Más datos del.accidente en la tarde de Chacabuco

Una persona fue hospitalizada.
Este domingo por la tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco
Volver a Chacabuquero.
Participan al mismo dos motos.
Una persona de sexo femenino fue trasladada al hospital en ambulancia. Se llama Maitén Tiseira y tiene 21 años.
El conductor de la otra moto fue trasladado en forma particular al nosocomio dado que la madre la recomendó que recibiera atención médica. Se llama Axel Digiácomo y tiene 22 años.
Ocurrió en Liniers y Duberty.
