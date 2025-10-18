sábado, 18 de octubre de 2025

Motociclista accidentado en la ciudad de Chacabuco

 


Esta tarde.

El conductor de una moto fue traslado al hospital en ambulancia esta tarde en la ciudad de chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.


Protagonizó un accidente de tránsito. 

Ocurrió en San Lorenzo entre alvear y San Juan.

Según un vecino el motociclista chocó con un auto que estaba estacionado.


