Firmaron un contrato para una obra en Chacabuco

El intendente municipal, Darío Golía, firmó este viernes un contrato con la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco para llevar adelante la obra “Ejecución de línea de baja tensión, alumbrado público y obras complementarias en la Quinta 424”, con una inversión que asciende a $40.114.307,65.
Las tareas se desarrollarán en distintos sectores del barrio, comprendiendo las calles Aristóbulo del Valle entre Larrea y Dr. Fernández; Dr. Fernández entre Bernardino de Irigoyen y Aristóbulo del Valle; Larrea entre Aristóbulo del Valle y Pasaje; y Pasaje entre Bernardino de Irigoyen y Aristóbulo del Valle.
Con esta obra se busca mejorar la red eléctrica y el alumbrado público, contribuyendo a una mayor seguridad y a mejores condiciones de vida para los vecinos del sector.
