El PJ de Chacabuco celebró el Día de la Lealtad con un único objetivo

Casa Peronista.
El Partido Justicialista de Chacabuco celebró en la noche de este viernes el día de la lealtad en la Casa Peronista.
Volver a Chacabuquero.
Estuvieron presentes representantes de distintos sectores del movimiento peronista local. No obstante se trató de un evento con concurrencia acotada a la capacidad del recinto elegido para la ocasión.
Al encontrarse este 17 de octubre a pocos días de las elecciones legislativas en Argentina el objetivo principal del acto fue promover el voto por los candidatos de Fuerza Patria en la boleta única.
"Por una Argentina justa, libre y soberana", fue el mensaje del intendente Rubén Darío Golía que también es el presidente del partido en Chacabuco.
Entre los oradores estuvieron Javier Estévez y Julieta Garello.
