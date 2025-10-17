viernes, 17 de octubre de 2025

Video: El audio que compartió la vecina que denunció que balearon su casa en Chacabuco

 

Para escuchar.

La vecina que denunció que balearon su casa en un barrio de Chacabuco compartió con Chacabuquero un mensaje de audio de WhatsApp relacionado con el caso.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, la situación se produjo mientras una de las moradoras de la casa ubicada en inmediaciones de Duberty y Conesa estaba enviando mensajes de WhatsApp a otra persona.

De esta manera pudo registrar el momento en el que se escucha una detonación, al menos mientras pide a los niños que se alejen de las ventanas.

Nota relacionada:

- "Tirotearon mí casa y amenazaron a mí familia en Chacabuco"


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Tirotearon mí casa y amenazaron a mí familia en Chacabuco"

- Preocupación por la eliminación de un beneficio para vecinos de Chacabuco y la zona

- Dos vecinos fueron agredidos en su casa de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Incidentes en el fútbol de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Varias decenas de mujeres se Chacabuco se realizaron mamografías gratuitas

- Venden rifa para pagar una operación de 1.500.000 de pesos

- Invitan a artesanos, vendedores y food Trucks a la Fiesta Provincial de la Primavera de Rawson

- Obras en una plazoleta y en una escuela de Chacabuco

Mix de Chacabuco:

- Entregan árboles frutales

- Caminata de Alcec

- Acto por el Día de la Lealtad

- "No quiero las retenciones" dijo un empresario de Chacabuco en el Coloquio de Idea

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)