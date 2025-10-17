Video: El audio que compartió la vecina que denunció que balearon su casa en Chacabuco

Para escuchar.
La vecina que denunció que balearon su casa en un barrio de Chacabuco compartió con Chacabuquero un mensaje de audio de WhatsApp relacionado con el caso.
Al parecer, la situación se produjo mientras una de las moradoras de la casa ubicada en inmediaciones de Duberty y Conesa estaba enviando mensajes de WhatsApp a otra persona.
De esta manera pudo registrar el momento en el que se escucha una detonación, al menos mientras pide a los niños que se alejen de las ventanas.
- "Tirotearon mí casa y amenazaron a mí familia en Chacabuco"
