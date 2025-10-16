Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Juan Carlos Di Pinto, 13 de octubre de 2025
.
