Accidente en la mañana de Chacabuco

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en Chacabuco.
Participaron un auto y una moto.
Una mujer mayor de edad y una menor de edad fueron trasladadas al Hospital en ambulancia.
La moto chocó con la puerta del auto que estaba estacionado. La puerta fue abierta por el ocupante del coche.
Ocurrió en Junín y Buenos Aires.
