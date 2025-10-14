Felicitaciones chacabuqueros, se logró el objetivo

Solidaridad en Chacabuco.
Alcec Chacabuco informó que se alcanzó el objetivo de reunir 800.000 pesos para que una paciente oncológica pueda pagar un estudio.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en menos de 24 horas.
El dinero fue aportado por vecinos que hicieron transferencias bancarias.
La paciente es la vecina Carolina Velázquez.
El estudio en cuestión es un centellograma.
Nota relacionada:
- Piden ayuda urgente para una paciente oncológica de Chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Realizarán mamografías gratuitas en Chacabuco y las localidades
- Medalla para Chacabuco en los Juegos Bonaerenses
- Motociclistas accidentados en la tarde de Chacabuco
- Reemplazo de un equipo en la planta de Tratamiento de Residuos
- Bomberos: incendio en Ardion Chacabuco
- Conflicto en un barrio de Chacabuco
- Piden ayuda urgente para una paciente oncológica de Chacabuco
- Vecinos citados por el juzgado de paz de Chacabuco
- Un joven fue trasladado al Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esta:
- Golía participó en la inauguración de la final de los Juegos Bonaerenses
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- "Reiterados intentos de estafas telefónicas en Chacabuco"
- Segundo accidente del día en Chacabuco
- Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo
- Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco
- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco
- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario