Más datos sobre los motociclistas accidentados en la tarde de Chacabuco

Ciudad.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y una camioneta que eestaba estacionada.
El rodado de menor porte venía circulando y chocó con la puerta de la camioneta que fue abierta del lado del conductor.
Un varón y una mujer que iban en la moto fueron trasladados al Hospital de Chacabuco en ambulancia. Se llaman Adrián Roberto Domínguez, de 50 años, y María José Borges de 47 años.
La moto es una Guerrero 110
Ocurrió en Villegas y Entre Ríos.
