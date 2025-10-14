martes, 14 de octubre de 2025

Más datos sobre los motociclistas accidentados en la tarde de Chacabuco

 


Ciudad.

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Participaron una moto y una camioneta que eestaba estacionada. 

El rodado de menor porte venía circulando y chocó con la puerta de la camioneta que fue abierta del lado del conductor.

Un varón y una mujer que iban en la moto fueron trasladados al Hospital de Chacabuco en ambulancia. Se llaman Adrián Roberto Domínguez, de 50 años, y María José Borges de 47 años.

La moto es una Guerrero 110

Ocurrió en Villegas y Entre Ríos.


