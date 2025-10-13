lunes, 13 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Néstor.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

   - Néstor Enrique Lezcano "Nene". Falleció a los 88 años. Casa de duelo: 9 de Julio 185. Sepelio a las 15.30.



