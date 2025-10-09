"Tres años de prisión en suspenso" para el responsable de una muerte en Chacabuco

Publicación de la madre del joven fallecido.
Este jueves la madre de un joven que murió a raíz de las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito publicó una carta abierta dirigida a la otra parte del siniestro vial.
Volver a Chacabuquero.
Esto fue luego que hubiera sentencia encontrando culpable a quien manejaba la camioneta que participó en el choque con la moto en la que iba Gustavo Andrada en marzo de 2022.
Este es el texto publicado en Instagram por Elvecia Andrada:
A la persona que choco, abandonó, jamás se presentó a preguntar si mi hijo necesitaba algo, en una sala de terapia intensiva:
Esperé 46 meses para verte la cara y que me pidieras perdón. Lo hiciste por videollamada xq no te dió para mirarme a los ojos y ver mi dolor.
Tres años de cárcel en suspenso y 5 de inhabilitación de carnet para conducir.
¿Sabías que destrozaste mi vida? Que más allá de levantarme todos los días mi vida es un infierno.
Me mantuve con perfil bajo siempre pero hoy fue mi final. Al escuchar el veredicto se me cruzaron muchas cosas por mi mente. La verdad no entiendo cómo se puede vivir con esa imagen todos los días.
Luciano Turati, no te deseo el mal. Ojalá Dios te perdone porque yo no puedo. Me arrancaste mi corazón el día que recibí el llamado que había perdido a mi hijo. Me dejaste en pausa la vida de sus hermanos y mía, tratando de sobrevivir todos los días.
¿Sabés? Tuve 2 intentos de suicidio que gracias a mis hijos no llegué a concretarlos, internaciones por depresión, psicólogo y tratamiento psiquiátrico. Todo esto gracias a vos, gracias a que mí hijo quedó en una cama de terapia intensiva durante 3 días hasta que el 23/03/2022 siendo 8:15 suena mi celular con la peor de las noticias mamá 'su hijo ha fallecido' y vos donde estabas, en una cama calentito mientras mi hijo se enfriaba lentamente.
Gracias por arrancarme la vida en solo un segundo. Ojalá Dios te perdone.
Tres años de condena en pausa. No sirve la Justicia a medias y la Argentina tiene esta Justicia de mierda.
Soy Andrada Elvecia mamá de Gustavo de la Paz Andrada, "Pancho" para sus amigos.
Esta fue la condena para quien lo dejó en cajón donde solo puedo ir a llorarlo y llevar flores..
Luciano Turati, que Dios te perdone porque yo no puedo ni podré. Mientras vivas... menos.
Firma:
Elvecia Andrada
