miércoles, 8 de octubre de 2025

Robo en una casa de Chacabuco

 

Últimas horas.

Una vecina puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en las últimas horas.



Alguien sustrajo dos motos Gilera 110 del garage su casa.

Ocurrió en Bordenave de Cacho entre Mendoza y La Rioja.


